Acum câțiva ani, dacă voiai un raport nou în firmă, scriai un mail la IT. Așteptai. Reveneai cu un follow-up. Mai așteptai. După trei zile, în cazul fericit, primeai raportul. Nu chiar cum l-ai cerut, dar aproape.

Astăzi, colega de la financiar și-l face singură, într-o după-amiază. Omul de vânzări și-a legat singur CRM-ul (programul în care ține evidența clienților) de un agent AI care îi scrie emailurile de follow-up. Echipa de marketing și-a construit singură un micro-site pentru produsele pe care firma le lansează, fără să deschidă vreun tichet la IT.

Oamenii încep să gândească în procese, nu doar în task-uri Foto: Shutterstock

Fenomenul are și un nume: „citizen developers”. Adică oameni care nu sunt programatori de meserie, dar construiesc software. Cu unelte de tip low-code sau no-code, în care tragi căsuțe pe ecran în loc să scrii cod, sau, tot mai des, cu AI care scrie codul în locul lor. Îi spui ce vrei, în română, și primești o aplicație care merge.

Am scris despre asta zilele trecute pe LinkedIn, iar postarea a strâns peste 77.000 de vizualizări și aproape 60 de comentarii. Semn că am atins un nerv. Așa că vreau să duc discuția și aici, pentru că nu e o temă doar pentru oamenii din IT. Dacă lucrezi într-o firmă, într-o bancă, într-un spital sau într-o instituție, e foarte probabil ca asta să se întâmple deja lângă tine. Poate chiar tu ești acel citizen developer.

Să fie clar de la început: eu sunt de partea lor. Avantajele sunt reale. Oamenii încep să gândească în procese, nu doar în task-uri. Probleme reale de business se rezolvă în zile, nu în luni. Iar IT-ul scapă de o grămadă de cereri repetitive și se poate ocupa de lucrurile cu adevărat complicate.

Dar, dar... Am avut ocazia să văd multe organizații din interior, și nu doar în primele săptămâni de entuziasm, ci și după. Iar acolo lucrurile arată un pic altfel.

Înainte aveai un Excel cu macro-uri pe care nu-l mai înțelegea nimeni din firmă. Acum ai 47 de aplicații, 12 agenți AI și 30 de automatizări despre care IT-ul nu știe nimic. Merg. Până crapă ceva. Specialiștii îi spun „shadow IT”, IT-ul din umbră. Eu îi spun shadow IT pe steroizi.

Apoi, datele. Un flow care trimite datele clienților într-un tool „gratuit” găsit pe internet. Un contract confidențial copiat într-un chat cu AI, ca să fie „rezumat rapid”. Nimeni n-a vrut să facă rău. Dar GDPR-ul nu întreabă de intenții. Și nici amenda.

Apoi, celebrul „merge pe laptopul meu”. Aplicația nu are teste, nu are documentație, nu are backup. Și are un singur om care știe cum funcționează. Omul ăla pleacă în concediu. Sau pleacă din firmă. Și un proces de care depindea un departament întreg se oprește brusc, iar nimeni nu mai știe de unde să-l apuce.

Ca să „meargă” mai repede, aplicației i se dau drepturi de administrator peste tot. Un singur cont compromis și ai deschis ușa către jumătate din companie.

Sau, poate cel mai periculos, pentru că nu se vede: o formulă greșită într-un tool intern ajunge într-un raport. Raportul ajunge la board, la conducerea firmei. Se ia o decizie pe cifre greșite. Și nimeni nu verifică, pentru că „a scos-o sistemul”.

Iar în zonele reglementate (bănci, asigurări, sănătate), un proces critic care rulează pe o automatizare făcută „pe genunchi” e o problemă de audit care doar așteaptă să se întâmple. Cu noile reglementări europene pe securitate cibernetică (NIS2 și DORA, pentru cei care vor să caute), cu atât mai mult.

Problema nu e că oamenii construiesc. Problema e că le dăm unelte de programator fără responsabilitățile de programator.

Ce mi s-a părut cel mai interesant au fost însă comentariile. Pentru că au scos la suprafață o tensiune despre care se vorbește prea puțin.

Un lider din zona de banking a propus o soluție care sună foarte bine pe hârtie: oamenii din business vin cu un prototip, făcut cum se pricep ei, iar echipele tehnice îl preiau, îl verifică, îl scalează și îl pun în producție ca lumea. Corect. Logic. Doar că, din ce am văzut eu, se întâmplă rar.

De cele mai multe ori, echipele de programatori vor nega valoarea a ceea ce s-a construit, vor respinge soluția venită „de la business” și o vor lua de la zero, în felul lor. E și o chestiune de ego aici. Programatorii, cel puțin cei din România, au trăit ani buni într-o bulă în care toată lumea depindea de ei pentru a automatiza cel mai mic flux din firmă. Acum acest lucru se democratizează. Iar statutul lor de „zei” se clatină. Nu e ușor de acceptat și înțeleg asta: am început și eu ca programator, acum mai bine de 20 de ani.

Un arhitect de soluții a ridicat o întrebare foarte bună: când un programator scrie un tool, există un om care răspunde pentru el și o garanție că face exact ce s-a cerut. Ce garanție ai de la un AI care generează cod în cantități pe care nu le mai controlează nimeni? Răspunsul meu: aceeași garanție ca la codul scris de om. Un om care verifică (ceea ce în industrie se cheamă „human in the loop”) și teste. Codul generat de AI trebuie revizuit: e sigur? respectă standardele? ține la volum? Ce văd eu este o mutare a efortului de la a scrie cod la a verifica cod. Și aici e următorul blocaj. Dacă nu e deja, va fi în lunile următoare. Pentru că AI-ul produce mult mai repede decât apucă oamenii să citească.

O consultantă care lucrează exact pe transformare organizațională a confirmat că asta e realitatea „din teren” și că pașii făcuți de companii sunt încă mici. Am întrebat-o cum îi accelerăm, pentru că tehnologia nu ne așteaptă. Răspunsul ei mi s-a părut esențial: responsabilizarea IT-ului și a celor de compliance, de sus în jos. Și oameni care să înțeleagă tehnic ce se întâmplă și să le poată explica angajaților. Nu oameni care stau într-un turn de fildeș și emit regulamente pe care nu le citește nimeni.

Altcineva a adăugat un punct pe care nu-l aveam pe listă: ce se întâmplă când pleacă citizen developerul. Aici aș merge și mai departe: documentația nu se face când pleacă omul, ci de la început. Pentru că oamenii nu pleacă mereu cu preaviz și predare-primire frumoasă. Uneori dispar de azi pe mâine.

Și un comentariu care, pentru mine, rezumă tot: nu avem doar „citizen developers”. Avem „citizen orice”: citizen juriști, citizen designeri, citizen analiști. Fiecare cu capcanele lui. Și toate se reduc la aceeași idee: nu știi ce nu știi. Pentru că, dacă ai fi știut, ai fi studiat și n-ai fi făcut greșeala.

Deci ce facem? Instinctul multor manageri e să interzică. Să blocheze tool-urile, să trimită un mail cu „este strict interzis”. Nu asta e soluția. Oamenii o vor face oricum, doar că pe ascuns. Și atunci ai toate riscurile, fără niciun control.

Ce funcționează, din ce am văzut și din ce am implementat:

Un inventar simplu: cine ce a construit și ce date atinge. Nu un sistem complicat; un tabel e suficient pentru început.

Reguli clare: ce poți face singur și ce trebuie verificat de IT înainte să ajungă să ruleze „pe bune”.

Medii de test și unelte aprobate de firmă, nu „orice găsești pe net”.

Un pic de training pe securitate și protecția datelor. Nu un curs de trei zile pe care nu-l ține minte nimeni. O oră, maxim.

Fiecare aplicație are un owner. Un om, cu nume și prenume. Nu „echipa”.

Documentația și planul de predare se fac de la început, nu când pleacă omul.

Și poate cel mai important: o diferență clară între a experimenta și a pune ceva în producție. Faptul că poți construi o automatizare în zece minute nu înseamnă că e gata să ruleze un business real.

Citizen developers pot fi cel mai bun lucru care i se întâmplă unei companii în era AI. Sau pot fi următorul incident de securitate de pe prima pagină a ziarelor. Diferența nu o face tehnologia. O face guvernanța: cine decide, cine răspunde și cine verifică.

Iar dacă ești manager și crezi că la tine în firmă nu se întâmplă așa ceva... întreabă-ți colegii. S-ar putea să ai o surpriză.